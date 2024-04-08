UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія має намір позбавити громадянства російського олігарха Авена

Фото: Петро Авен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії має намір позбавити латвійського громадянства російського олігарха Петра Авена.

Про це голова Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB) Егілс Звієдріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За його словами, Бюро чекає на інформацію щодо Авена від партнерів в Україні.

Звідріс нагадав, що торік Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про громадянство, які передбачають можливість позбавлення громадянства Латвії осіб, які, зокрема, суттєво підтримали проведену Росією війну в Україні.

SAB розраховує, що Україна може надати Латвії інформацію про те, чи активно Авен підтримував російську війну в Україні.

Звідріс додав, що зараз в Україні розслідують кримінальну справу про конфіскацію фінансових активів Авена, і, можливо, рішення суду в цій справі може послужити підставою для подальших дій.

Звідріс наголосив, що питання про позбавлення Авена громадянства слід оцінити дуже ретельно, розраховуючи, що рішення буде оскаржено в суді ЄС. 

"Ми не хочемо опинитися в ситуації, що з якихось причин це ухвалене нами рішення може бути скасовано", - визнав директор SAB.

Петро Авен

Російський і латвійський мільярдер, економіст, підприємець, великий колекціонер живопису. Громадянин Латвії та Росії. Проживає з сім'єю в столиці Великобританії Лондоні.

За даними латвійських ЗМІ, вважається найбагатшим громадянином Латвії. Його статки оцінюють у 4,3 млрд євро.

У 2022 році, через вторгнення Росії в Україну, опинився під персональними санкціями ЄС, США, Великої Британії, Канади та низки інших країн. 

Був співвласником українського Альфа-банку до його націоналізації.

Альфа Банк

Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні