Латвія має намір позбавити громадянства російського олігарха Авена

Уряд Латвії має намір позбавити латвійського громадянства російського олігарха Петра Авена.
Про це голова Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB) Егілс Звієдріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За його словами, Бюро чекає на інформацію щодо Авена від партнерів в Україні.
Звідріс нагадав, що торік Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про громадянство, які передбачають можливість позбавлення громадянства Латвії осіб, які, зокрема, суттєво підтримали проведену Росією війну в Україні.
SAB розраховує, що Україна може надати Латвії інформацію про те, чи активно Авен підтримував російську війну в Україні.
Звідріс додав, що зараз в Україні розслідують кримінальну справу про конфіскацію фінансових активів Авена, і, можливо, рішення суду в цій справі може послужити підставою для подальших дій.
Звідріс наголосив, що питання про позбавлення Авена громадянства слід оцінити дуже ретельно, розраховуючи, що рішення буде оскаржено в суді ЄС.
"Ми не хочемо опинитися в ситуації, що з якихось причин це ухвалене нами рішення може бути скасовано", - визнав директор SAB.
Російський і латвійський мільярдер, економіст, підприємець, великий колекціонер живопису. Громадянин Латвії та Росії. Проживає з сім'єю в столиці Великобританії Лондоні.
За даними латвійських ЗМІ, вважається найбагатшим громадянином Латвії. Його статки оцінюють у 4,3 млрд євро.
У 2022 році, через вторгнення Росії в Україну, опинився під персональними санкціями ЄС, США, Великої Британії, Канади та низки інших країн.
Був співвласником українського Альфа-банку до його націоналізації.
Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.
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