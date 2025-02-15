Латвія хоче заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі: в чому причина

Як пише ЗМІ, у четвер, 13 лютого, законодавчий орган направив запропоновані поправки до закону про туризм до профільного комітету.

"Поїздки в Росію і Білорусь зараз є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити, щоб автобуси, повні наших громадян, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", - заявив Гатіс Лієпіньш, депутат від партії "Нова єдність", який ініціював закон.

Депутат зазначив, що 2024 року Росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських установ допомогти в таких випадках дуже обмежені.

Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде запроваджено в рамках пакету санкцій проти Росії та Білорусі.