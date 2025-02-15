Латвія хоче заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі: в чому причина

Парламент Латвії почав розглядати законопроєкт про заборону туристичним агентствам надавати туристичні послуги в Росії та Білорусі. Мета полягає в зниженні ризиків можливих порушень прав людини, а також запобіганні їхнього вербування як шпигунів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише ЗМІ, у четвер, 13 лютого, законодавчий орган направив запропоновані поправки до закону про туризм до профільного комітету.
"Поїздки в Росію і Білорусь зараз є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити, щоб автобуси, повні наших громадян, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", - заявив Гатіс Лієпіньш, депутат від партії "Нова єдність", який ініціював закон.
Депутат зазначив, що 2024 року Росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських установ допомогти в таких випадках дуже обмежені.
Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде запроваджено в рамках пакету санкцій проти Росії та Білорусі.
Нагадаємо, раніше Служба державної безпеки (СДБ) Латвії заявила, що зловмисна діяльність Росії в Латвії у 2025 році може стати більш різноманітною. Зокрема, СДБ говорила про можливі диверсії, інспіровані російськими спецслужбами. Вони можуть бути використані для дестабілізації внутрішньої безпеки країни.
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