Латвія хоче заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції в ЄС

На його думку, слід передбачити заборону на ввезення російського зерна до країн ЄС, але зберегти транзитні можливості російського зерна до третіх країн, щоб не мати негативного впливу на глобальну продовольчу безпеку.

Цю ініціативу підтримав і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Директор Департаменту прикордонного контролю продовольства і Ветеринарної служби Латвії Івета Шіце-Треде повідомила, що за 11 місяців цього року через латвійські прикордонні контрольно-пропускні пункти з Росії було імпортовано 382 808 тонн продовольчого зерна, зокрема 61 894 тонни імпортовано в листопаді.

"Наразі ні законодавство ЄС, ні латвійське законодавство не обмежують імпорт продуктів харчування, зокрема зернових, з Росії", - сказала Шице-Треде.

Також вона додала, що у неї немає інформації про те, який обсяг імпортованих зернових продуктів залишився в Латвії, а що вивезено далі в інші країни ЄС.

У Литві також виступають за обмеження імпорту продукції з РФ

Голова Литовської асоціації виробників зернових Аушріс Маціяуск закликав посилити контроль на латвійсько-литовському кордоні, щоб запобігти ввезенню зернових із Росії до Литви.

"Шокує те, що Латвія, а можливо, й інші сусідні країни, оскільки про це ніхто не знає через відсутність контролю, імпортують зерно з країни-агресора", - заявив Маціяуск.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.