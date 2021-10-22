ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Латвия аннулировала лицензию ретранслятору русскоязычного "Первого канала"

Новина українською →
Латвия, Пятница 22 октября 2021 00:12
Латвия аннулировала лицензию ретранслятору русскоязычного "Первого канала" Фото: Латвия аннулировала лицензию ретранслятору русскоязычного "Первого канала" (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Анна Полисученко

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание "Первого Балтийского канала". Свое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.

В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая "угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск". В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус - это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна