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Латвія анулювала ліцензію ретранслятору російськомовного "Першого каналу"

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Латвія, П'ятниця 22 жовтня 2021 00:12
Латвія анулювала ліцензію ретранслятору російськомовного "Першого каналу" Фото: Латвія анулювала ліцензію ретранслятору російськомовного "Першого каналу" (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Анна Полисученко

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення "Першого Балтійського каналу". Своє рішення в Раді пояснили трьома порушеннями, допущеними телеканалом протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Перший штраф був накладений за грубе порушення основних умов виданої ліцензії на мовлення шляхом трансляції в програмі "ПБК Латвія" програм, створених іншими електронними ЗМІ.

Вдруге канал оштрафували за недотримання зобов'язань надавати в програмі не менше 51% щотижневих європейських передач.

У третьому випадку штраф був накладений через інформацію, яка "загрожувала громадському здоров'ю або могла становити серйозний ризик". В одній з передач, зокрема, говорилося про те, що коронавірус - це захворювання з низьким рівнем заразності і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець.

Ліцензія на мовлення строком на 10 років була видана телеканалу в лютому 2015 року, вона буде анульована з 26 жовтня.

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