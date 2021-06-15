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В Латвии запустили приложение для проверки COVID-сертификатов

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Латвия, Вторник 15 июня 2021 15:37
В Латвии запустили приложение для проверки COVID-сертификатов Фото: в Латвии запустили приложение для проверки COVID-сертификатов (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

С 15 июня пользователям устройств Apple в Латвии доступно мобильное приложение "Covid19Verify" для проверки или сканирования QR-кодов COVID-сертификатов. Приложение необходимо для проверки информации в сертификате.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Латвии, передает Delfi.

Одновременно мобильное приложение Covid19Verify" уже подано на утверждение в Google Play Store, чтобы его можно было использовать и на устройствах, работающих на Android.

Мобильным приложением призывают пользоваться занятых в сфере обслуживания, организаторов мероприятий и все учреждения, которые ведут проверку цифровых "ковидных" сертификатов.

На устройствах Apple приложение уже доступно. Владельцев устройств, работающих на Android, до получения подтверждения от Google Play Store просят использовать для проверки цифровых сертификатов функцию "Verificēt sertifikātus" на сайте www.covid19sertifikats.lv.

Преимуществом мобильного приложения является сканирование QR-кодов без активного подключения интернета. То есть, для открытия и загрузки приложения интернет необходим, но далее, в течение 24 часов, приложение будет сканировать QR-коды без подключения к интернету.

Цифровые сертификаты вакцинации в Латвии начали выдавать с 1 июня.

Напомним, Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС. Совет единогласно проголосовал за них на своем заседании в Люксембурге 11 июня.

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