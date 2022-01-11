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В Латвии задержали двух подозреваемых в многолетнем шпионаже в пользу РФ

Автор: Мария Кучерявец

В Службе государственной безопасности (СДБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности заявили о задержании двух лиц за шпионаж в пользу России. Их подозревают в многолетней работе на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство ЛЕТА.

По информации местных СМИ, задержание произошло еще в прошлом году, однако правоохранители сообщили об этом только сейчас.

Сообщается, что два человека передавали России не подлежащую разглашению информацию об оборонном секторе Литвы, а также много лет сотрудничали с военной разведкой РФ.

Известно, что лица были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел.

По данным спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ.

Сейчас им обоим присвоен статус подозреваемых и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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