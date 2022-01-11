В Латвии задержали двух подозреваемых в многолетнем шпионаже в пользу РФ

По информации местных СМИ, задержание произошло еще в прошлом году, однако правоохранители сообщили об этом только сейчас.

Сообщается, что два человека передавали России не подлежащую разглашению информацию об оборонном секторе Литвы, а также много лет сотрудничали с военной разведкой РФ.

Известно, что лица были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел.

По данным спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ.

Сейчас им обоим присвоен статус подозреваемых и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.