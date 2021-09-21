В Латвии на военных учениях пропал беспилотник, грибников просят помочь с поисками

В Латвии во время военных учений Namejs-2021 пропал армейский беспилотник. Национальные вооруженные силы просят грибников помочь с поисками летательного аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Летательный аппарат пропал на маршруте Резекне-Гулбене. Сигнал беспилотника был потерян и не известно, где он находится на данный момент.

"Пропавший дрон имеет серый окрас, его длина 1,4 метра, размах крыльев - 2,8 метра, вес - около шести килограммов. Вооружения на дроне не было - он предназначен для поддержки военных заданий", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Латвии просят местных жителей, грибников, лесных работников и всех остальных помочь в поисках пропавшего беспилотника.