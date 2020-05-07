В Латвии продлили режим чрезвычайного положения и ослабили карантин

Правительство Литвы приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса, до 9 июня. Об этом сообщает издание Delfi.

При этом сообщается, что также было принято решение об ослаблении карантинных мер с 12 мая.

Так, будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно при соблюдении дистанции в два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Также будут разрешены групповые тренировки, при участии не более 25 человек. Занятия спортом в помещениях должны быть не дольше трех часов, а тренировки на свежем воздухе могут проходить без временных ограничений. Занимающиеся спортом люди должны также соблюдать дистанцию два метра.

Также разрешено проводить небольшие общественные мероприятия - тоже до 25 человек. Длительность мероприятия не может превышать три часа, а участники должны соблюдать дистанцию два метра. Также организаторы мероприятий должны обеспечить наличие средств дезинфекции.

Также постепенно начнут работать музеи, библиотеки и частные культурные пространства, например, кинотеатры и концертные залы. Однако возобновить свою работу они смогут после введения санитарного протокола. Будет разрешено организовывать культурные мероприятия, в которых можно участвовать, не выходя из автомобиля.

Откроются детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

Торговые центры смогут работать по выходным и праздникам, соблюдая прежние меры предосторожности и призывая клиентов дистанцироваться.

Рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

Кроме того, 3 марта в Латвии подтвердили первую смерть от COVID-19. Скончалась 99-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний.