В Латвии приговорили к тюрьме бывшего боевика "ЛНР"

Рижский суд приговорил бывшего боевика так называемой "ЛНР" Бенеса Айо к 2 годам и 6 месяцам в тюрьме. Его признали виновным в призывах к ликвидации государственной независимости Латвии.

Суд признал бывшего боевика виновным в нарушении статей 81, 82 и 83 Уголовного кодекса Латвии, то есть призыв к силовому свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

"Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории так называемой "ЛНР". Согласно данным следствия, Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины", - отметили в агентстве.

Айо с февраля 2015 года находился в розыске. А с ноября 2019 был объявлен в международный розыск по линии Интерпола из-за его участия в войне на Донбассе. В начале 2020 года Айо задержали в России, куда он приехал на акцию протеста, но Москва не выдала боевика Риге и предоставила ему политическое убежище.