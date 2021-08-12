В Латвии предлагают ввести обязательную вакцинацию для депутатов

Депутат Сейма Латвии Кришьянис Фелдманис выступил с предложением ввести обязательную вакцинацию для депутатов. Целью данной инициативы является возобновление очной работы парламента в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Указано, что депутат подал соответствующие поправки в закон об управлении распространения COVID-19.

Отмечено, что в противном случае парламентарии будут вынуждены самостоятельно оплачивать тесты на коронавирус. Исключением будут политики, переболевшие в последние полгода.

Фелдманис пояснил, что это поможет Сейму более оперативно принимать решения. К тому же политик считает, что это будет сигналом для общества, что вакцинам можно доверять.

Ранее стало известно, что новые поправки к закону об управлении распространением инфекции COVID-19 предполагают, что у работодателей появится право увольнять работников без COVID-сертификата о вакцинации или факт болезни.

Этот же законопроект вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий - медиков, работников социального ухода и учителей.