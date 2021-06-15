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В Латвии отменили требование носить маски на улице

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Рига, Вторник 15 июня 2021 19:18
В Латвии отменили требование носить маски на улице Фото: в Латвии отменили требование носить маски на улице (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 15 июня, правительство Латвии приняло решение отменить обязательное требование по ношению масок на улице. В частности, где наблюдается интенсивное движение людей.

Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о местах уличной торговли, террасах кафе и ресторанов, мероприятиях и подобных местах.

Теперь маски необходимо использовать только внутри помещений.

Поскольку в Латвии двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом упал ниже 200 случаев на 100 тысяч жителей, Министерство здравоохранения считает допустимым пересмотреть ограничения.

Напомним, сегодня в Латвии запустили мобильное приложение "Covid19Verify" для проверки или сканирования QR-кодов COVID-сертификатов. Пока они доступны для пользователей Apple.

Кроме того, ранее в Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса. По данным ученых, он содержит в себе две опасные мутации.

Добавим, что в середине мая Латвия отменила обязательный карантин для туристов. Однако не для всех стран.

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