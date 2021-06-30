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В Латвии нашли "нулевого пациента" древнейшего штамма чумы

Автор: РБК-Украина

Ученым удалось выявить возбудителя инфекционного заболевания чумы - бактерии Yersinia pestis в костях мужчины, который умер около 5 тысяч лет назад. В ДНК бактерии нет ряда генов, сделавших чуму - самой опасной болезнью XIV-века.

Об этом пишет компания общественного телерадиовещания BBC.

Известно, что кости охотника нашли на территории неолитической стоянки Риннюкалнс у реки Салаца в Латвии. В ДНК обнаруженной бактерии отсутствуют гены, которыми была наделена чума XIV века, в связи с чем 5300 лет назад заболевание не имело возможности передаваться через блох.

Несмотря на то, что 20-30 летний охотник умер из-за чумы, похоронен он был вместе со своими соплеменниками. Возможно, в те времена, похожая смерть от заболевания не считалась экстраординарной.

"Вероятнее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражения Yersinia pestis и умер за несколько дней или, возможно, за неделю, от септического шока", - заявил ученый Бен Краузе-Кьора.

В частности, три других скелета соплеменников охотника - не имели следов чумы.

Стоит отметить, что в наше время также регистрируются редкие случаи чумы, однако в случае ранней диагностики заболевания лечат антибиотиками.

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Латвияболезньчума