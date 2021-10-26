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В Латвии хотят объявить мобилизацию врачей из-за ситуации с коронавирусом

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Рига, Вторник 26 октября 2021 19:22
В Латвии хотят объявить мобилизацию врачей из-за ситуации с коронавирусом Фото: в Латвии предлагают объявить мобилизацию врачей из-за ситуации с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Латвии 29 октября планирует подать правительству запрос об объявлении в стране мобилизации из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается, что ее введут уже 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Leta.

"Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы", - цитирует издание заявление главы центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Диты Хейберг.

В Минздраве Латвии допустили, что приказ о мобилизации будет объявлен 2 ноября. Глава ведомства Даниэльс Павлютс отметил, что планируется частичная или локальная мобилизация человеческих ресурсов.

Ожидается, что повестки о мобилизации будет рассылать Минздрав. Ведомство также определит медицинские специальности, на которые она будет распространяться.

"В любом случае мобилизованным врачам будут платить из государственного бюджета", - добавил министр.

Хейберга пояснила, что повестки получат сотрудники частных медучреждений и медики, которые не работают в сфере здравоохранения. За отказ от мобилизации может грозить уголовная ответственность.

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