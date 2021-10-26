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У Латвії хочуть оголосити мобілізацію лікарів через ситуацію з коронавірусом

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Рига, Вівторок 26 жовтня 2021 19:22
У Латвії хочуть оголосити мобілізацію лікарів через ситуацію з коронавірусом Фото: у Латвії пропонують оголосити мобілізацію лікарів через ситуацію з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Латвії 29 жовтня планує подати уряду запит про оголошення в країні мобілізації через ситуацію з коронавірусом. Очікується, що її введуть вже 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Leta.

"Мобілізація означає, що цілеспрямовано плануються і готуються заходи військової або цивільної оборони з метою запобігання загрозі державі або ліквідації її наслідків, використовуючи певні людські, матеріальні та фінансові ресурси", - цитує видання заяву глави Центру медицини катастроф служби невідкладної медичної допомоги діти Хейберг.

У МОЗ Латвії допустили, що наказ про мобілізацію буде оголошений 2 листопада. Глава відомства Даніельс Павлютс зазначив, що планується часткова або локальна мобілізація людських ресурсів.

Очікується, що повістки про мобілізацію буде розсилати МОЗ. Відомство також визначить медичні спеціальності, на які вона буде поширюватися.

"У будь-якому випадку мобілізованим лікарям платитимуть з державного бюджету", - додав міністр.

Хейберга пояснила, що повістки отримають співробітники приватних медустанов і медики, які не працюють у сфері охорони здоров'я. За відмову від мобілізації може загрожувати кримінальна відповідальність.

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