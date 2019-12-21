В Лас-Вегасе загорелся мотель, есть жертвы

В Лас-Вегасе в мотеле Alpine Motel Apartments произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В результате пожара погибли шесть человек, еще 13 пострадали.

Информация о возгорании поступила 21 декабря около 4:13 по местному времени (14:13 по Киеву). По приезде пожарные увидели здание, окутанное густым дымом и людей, которые "свисали" с окон трехэтажного здания. Некоторые из них прыгали вниз, в результате чего получали травмы.

По предварительной версии, причиной пожара стал несчастный случай. Как рассказал телеканалу представитель пожарной охраны Лас-Вегаса Тимоти Шимански, местные жители сообщили, что в здании не было отопления, поэтому некоторые жильцы, скорее всего, пользовались печами. По его словам, пожар начался около печи в одном из номеров.

Напомним, 20 декабря в США произошла стрельба в одном из государственных учреждений в Северной Каролине, в результате которой погибли два человека, еще двое пострадали.

Ранее в США произошла стрельба в казино в штате Монтана. В результате стрельбы погибли как минимум три человека. Стрелка удалось ликвидировать.

Также РБК-Украина писало, что 6 декабря на

5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали.