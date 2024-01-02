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"Ланцети" і не тільки. ЗСУ в Херсонській області знищили шість російських дронів (відео)

Херсонська область, Вівторок 02 січня 2024 19:42
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"Ланцети" і не тільки. ЗСУ в Херсонській області знищили шість російських дронів (відео) Архівне фото: ЗСУ в Херсонській області знищили шість російських дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Херсонській області знищили шість ворожих дронів. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня в Херсонській області було знищено шість російських безпілотників.

Йдеться про п'ять ударних безпілотників "Ланцет" та один розвідувальний БпЛА ZALA.

Це результат роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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