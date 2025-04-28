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Land Rover відновив виробництво оригінального Defender, але ціна може вразити

Понеділок 28 квітня 2025 13:09
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Land Rover відновив виробництво оригінального Defender, але ціна може вразити Фото: Land Rover відновив виробництво оригінального Defender (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Land Rover відновила випуск класичного Defender із м'яким верхом. Випуском позашляховиків Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top займеться відділення Land Rover Classic, і коштуватимуть вони дорого. Ціни стартують від 260 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Авто з кузовом "софт-топ" ексклюзивно пропонуватимуть у варіанті з коротким кузовом, взявши за основу позашляховики 2012-2016 років. Під капотом Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top пропишеться атмосферна "вісімка" на 5,0 літра потужністю 405 к.с. у парі з восьмиступінчастим "автоматом" ZF.

Land Rover відновив виробництво оригінального Defender, але ціна може вразити

Зрозуміло, що заводський рестомод збереже весь свій позашляховий потенціал, але додасть у комфорті. Так, з'являться нові пружини, амортизатори Bilstein та стабілізатори Eibach. Штатні гальма замінять на механізми Alcon із чотирипоршневими супортами. На вибір будуть доступні колеса діаметром від 16 до 18 дюймів, більше десятка колірних схем салону, 49 варіантів фарбування кузова та унікальні аксесуари на кшталт "винної шафи" та кріплення для бордів.

Так як збирати позашляховики будуть переважно вручну, ціна виявиться немаленькою. У Британії за Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top попросять щонайменше 260 тисяч доларів, а з додатковим обладнанням ціни можуть сягнути й 300 тисяч доларів.

Land Rover відновив виробництво оригінального Defender, але ціна може вразити

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