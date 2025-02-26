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Land Rover Defender короля Британії продадуть на аукціоні

Середа 26 лютого 2025 12:25
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Land Rover Defender короля Британії продадуть на аукціоні Фото: Land Rover Defender короля Британії продадуть на аукціоні (iconic.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover Defender принца Уельського продадуть через аукціонний будинок Iconic. Автомобіль відрізняється наявністю кількох незвичайних рішень, розроблених спеціально для участі короля у масових заходах.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на The Sun.

При цьому фахівцям не вдалося виявити жодної фотографії монарха поряд із позашляховиком. Land Rover Defender 1978 року у зеленому кольорі Keswick Green доставили до королівської резиденції у листопаді 2010 року.

Land Rover Defender короля Британії продадуть на аукціоні

Про це свідчить лист, адресований тодішньому головному водію принца Уельського Тіму Вільямсу. Крім того, існують інші офіційні документи, що підтверджують приналежність позашляховика королівській родині.

Позашляховик оснащений підігрівом усіх сидінь, а також обігрівом шибок. Судячи з фотографій, автомобіль принца Уельського має невеликі сліди експлуатації. На жаль, вартість королівського позашляховика аукціоністи розкриють лишен перед початком торгів.

Land Rover Defender короля Британії продадуть на аукціоні

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