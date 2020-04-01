Lamborghini принялась шить медицинские маски

Часть производств компании будет задействована для изготовления масок и защитных экранов

Итальянская компания Automobili Lamborghini решила переоборудовать некоторые подразделения своего производственного предприятия в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготовить хирургические маски. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Также отмечается, что планируется изготовление защитных медицинских щитков для больницы Сант-Орсола-Мальпиги в Болонье, которая борется с пандемией Covid-19 в сотрудничестве с Болонским университетом.

"Отделение медико-хирургических наук будет осуществлять надзор за проверкой медицинских изделий, изготовленных Lamborghini, до их доставки в больницу... Тысяча масок в день будет производиться в отделе обивки, который производит интерьеры для автомобилей Lamborghini", - указано в заявлении.

На заводе по производству композитов и в отделе исследований и разработок в это же время с помощью 3D-принтеров будет производиться 200 защитных медицинских экранов из поликарбоната в день.

"Во время такой чрезвычайной ситуации, как эта, мы чувствуем необходимость внести конкретный вклад... Мы победим в этой битве вместе", - сказал Стефано Доменикали, председатель и исполнительный директор Automobili Lamborghini.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за распространения коронавируса, европейские автопроизводители приостанавливают свое производство. Работу приостановила французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel.

Следом о паузе заявили Fiat Chrysler, Renault SA, испанская SEAT, итальянская VW, на заводах которой производятся Lamborghini и Bugatti.