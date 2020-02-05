На Ладыжинской ТЭС внедрили систему охраны труда, которая работает на искусственном интеллекте

Дирекция по инновациям холдинга ДТЭК "Innovation DTEK" внедрила на Ладыжинской ТЭС систему распознавания нарушений безопасности труда Farseer, которая работает с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как сообщается, технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне.

На Ладыжинской ТЭС сейчас работает 25 камер, установленных в зонах, требующих особого внимания в вопросах безопасности. Дальность работы каждой камеры - до 60 метров. Как только они фиксируют работника без шлема или защитных очков - тут же передают информацию ответственному персоналу, сообщают в компании.

"Безопасность на производстве часто зависит от так называемого человеческого фактора. Кто-то забыл надеть средства индивидуальной защиты, кто-то зашел в запретную зону. И не всегда ответственный за безопасность может оперативно отслеживать такие нарушения. Поэтому с помощью этой системы можно сразу зафиксировать опасные для жизни и здоровья действия и оперативно их предупредить", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

В будущем, отмечают в компании, эта система будет реагировать также и на работников, которые курят в неустановленном месте и на людей, работающих на высоте без использования страховочного снаряжения.

Но, по словам директора Ладыжинской ТЭС Игоря Снегина, главная задача этой системы - предупредить нарушения техники безопасности.

"Жизнь и здоровье персонала является для нас приоритетом. И эта система не для того, чтобы наказывать, она для предотвращения, для улучшения техники безопасности", - добавил Снегин.

Стоит отметить, что разработчиком системы Farseer является украинское технологическое объединение Limpid Group.

"Для ДТЭК важно находить инновационные решения в Украине и, таким образом, поддерживать талантливую молодежь и разработчиков", - подчеркнул Эмануэле Вальпе, добавив, что эта технология была внедрена в рамках пилотного проекта, но уже в ближайшие 6-8 месяцев технологию планирует ввести и на других своих предприятиях.