В лаборатории объяснили ошибку с датами анализов Зеленского

Лаборатория Eurolab объяснила, почему не совпадали даты результатов анализа кандидата в президента Владимира Зеленского, которые он сдал перед дебатами. Об этом говорится в обращении лаборатории к Зеленскому.

Отметим, что в лаборатории не объяснили, почему не совпадают подписи на результатах исследования.

"После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2", - заявили в лаборатории.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов перед дебатами.

Отметим, изначально дата взятия анализов отмечалось 2 апреля, однако после замечаний в комментариях, в штабе Зеленского обнародовали новое фото, на котором указывалась дата взятия анализов 5 апреля, то есть сегодня.

Кроме того, изменилась дата выдачи документа. Сначала указывалась дата 2 апреля 14:24, а затем - 5 апреля 16:56.

Сегодня кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходили медобследование, накануне проведения дебатов. Порошенко сдавал анализы на НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной клинике Eurolab.