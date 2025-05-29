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Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезону

Київ, Четвер 29 травня 2025 16:52
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Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезону Які ціни на півонії в Києві (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Півонії на початку літа традиційно стають хітом серед сезонних квітів. Ціни на найпростіші сорти стартують від 55 гривень, а за елітні доведеться заплатити вчетверо більше.

РБК-Україна перевірило ціни у відомих мережах, на ринках і навіть на OLX, щоб дізнатись, скільки сьогодні коштує одна з найулюбленіших квітів українців.

Скільки коштують півонії у Києві

Мережа квіткових магазинів "Украфлора" пропонує клієнтам з два десятки сортів півоній. Ціни коливаються від 55 до 135 гривень за квітку. Мінімальне замовлення - 5 штук. Також компанія пропонує букети з півоній. Вартість на них - від 1200 до 11 000 гривень.

Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезонуЦіни на півонії (скриншот сайту Укрфлора)

Камелія Маркет в асортименті має півонії за ціною 130-230 гривень за штуку, вартість залежить від сорту. Також на сайті можна вибрати букети з півоній - від 3 600 гривень за 15 квіток.

Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезонуЦіни на півонії (скриншот сайту Камелія маркет)

На платформі OLX півонії пропонують за ціною від 40 гривень за штуку, елітні сорти коштують 120 гривень. У переважній більшості пропонують гуртовий продаж квітів.

Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезонуЦіни на півонії (скриншот)

На ринках та роздрібних квіткових магазинах (не мережах) ціни на півонії в середньому коливаються у межах 70-100 гривень за штуку, чим елітніший сорт, тим більше доведеться заплатити.

Інтернет-магазини пропонують букети півоній від 1100 гривень за 7 квіток, ціни за композицію середньої величини коливаються від 2500 до 3300 гривень.

Квітковий ажіотаж: скільки коштують півонії в Києві на старті сезонуЦіни на букети з півоній (скриншот)

Раніше ми писали про те, що у Києві продавали букет за 430 тисяч гривень. Квіткова композиція складалася із 3 500 троянд.

Читайте також про 7 рослин, які не можна садити біля троянд, бо вони "задушать" квіти.

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Київ півонії Квітка Ціни в Україні
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