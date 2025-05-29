Цветочный ажиотаж: сколько стоят пионы в Киеве на старте сезона

Пионы в начале лета традиционно становятся хитом среди сезонных цветов. Цены на самые простые сорта стартуют от 55 гривен, а за элитные придется заплатить вчетверо больше.

РБК-Украина проверило цены в известных сетях, на рынках и даже на OLX, чтобы узнать, сколько сегодня стоит один из самых любимых цветов украинцев.

Сколько стоят пионы в Киеве

Сеть цветочных магазинов "Украфлора" предлагает клиентам с два десятка сортов пионов. Цены колеблются от 55 до 135 гривен за цветок. Минимальный заказ - 5 штук. Также компания предлагает букеты из пионов. Стоимость на них - от 1200 до 11 000 гривен.

Цены на пионы (скриншот сайта Укрфлора)

Камелия Маркет в ассортименте имеет пионы по цене 130-230 гривен за штуку, стоимость зависит от сорта. Также на сайте можно выбрать букеты из пионов - от 3 600 гривен за 15 цветков.

Цены на пионы (скриншот сайта Камелия маркет)

На платформе OLX пионы предлагают по цене от 40 гривен за штуку, элитные сорта стоят 120 гривен. В подавляющем большинстве предлагают оптовую продажу цветов.

Цены на пионы (скриншот)

На рынках и розничных цветочных магазинах (не сетях) цены на пионы в среднем колеблются в пределах 70-100 гривен за штуку, чем элитнее сорт, тем больше придется заплатить.

Интернет-магазины предлагают букеты пионов от 1100 гривен за 7 цветков, цены за композицию средней величины колеблются от 2500 до 3300 гривен.

Цены на букеты из пионов (скриншот)