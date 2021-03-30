Квартиры, дом и миллионы наличкой: что задекларировал мэр Тернополя

Городской голова Тернополя Сергей Надал подал ежегодную декларацию. Согласно документу, у него и его семьи есть несколько квартир и роскошный дом.

В ней Надал указал две квартиры в Тернополе площадью 58,70 и 61,20 квадратных метров соответственно, два земельных участка почти на 4 гектара в Тернопольском районе, а также дом на 400 квадратных метров в Байковцах Тернопольской области.

За минувший год он получил почти 900 000 гривен заработной платы и почти 2 000 гривен процентов по вкладу. Его жена, которая занимается бизнесом, заработала более 2 млн гривен.

Наличными семья Надала хранит 40 000 евро, 83 000 долларов, 950 000 гривен. На счетах в банке у мэра Тернополя еще более 300 000 гривен.