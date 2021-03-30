ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Квартиры, дом и миллионы наличкой: что задекларировал мэр Тернополя

Новина українською → Тернополь, Вторник 30 марта 2021 16:41
Квартиры, дом и миллионы наличкой: что задекларировал мэр Тернополя Фото: Сергей Надал (facebook com Nadal Sergij)
Автор: РБК-Украина

Городской голова Тернополя Сергей Надал подал ежегодную декларацию. Согласно документу, у него и его семьи есть несколько квартир и роскошный дом.

Декларация опубликована в Едином реестре.

В ней Надал указал две квартиры в Тернополе площадью 58,70 и 61,20 квадратных метров соответственно, два земельных участка почти на 4 гектара в Тернопольском районе, а также дом на 400 квадратных метров в Байковцах Тернопольской области.

За минувший год он получил почти 900 000 гривен заработной платы и почти 2 000 гривен процентов по вкладу. Его жена, которая занимается бизнесом, заработала более 2 млн гривен.

Наличными семья Надала хранит 40 000 евро, 83 000 долларов, 950 000 гривен. На счетах в банке у мэра Тернополя еще более 300 000 гривен.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия задекларировал множество ювелирных изделий, несколько автомобилей и квартир.

А мэр Днепра Борис Филатов задекларировал вертолет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Тернополь декларация мэр
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ