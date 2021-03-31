Квартиры, часы и почти 2,5 млн долларов долга: что задекларировал Зеленский

Недвижимость

В Киеве у Зеленского есть несколько квартир - на 132 квадратных метра (почти 750 000 гривен), на 254 квадратных метра (636 000 гривен), на 200 квадратных метров (стоимость не указана) - и два машиноместа.

В оккупированной Ялте у президента есть квартира на 130 квадратных метров (1,3 млн гривен), а также квартира в Британии за 42 млн гривен. Также он задекларировал проживание в комплексе "Конча-Заспа" и в квартире в Киеве на 270 квадратов стоимостью более 19 млн гривен.

У его жены Елены Зеленской тоже есть квартира в Киеве.

Ценное имущество

У Зеленского есть коллекция наручных часов марок Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet. Их стоимость не указана.

Автомобили

Президент в декларации указал Range Rover 2016 года стоимостью 4,7 млн гривен, а также Mercedes-Benz S 500 2014 года за 1,8 млн гривен.

Ценные бумаги и корпоративные права

У Зеленского и его жены есть облигации более чем на 5 млн гривен. Первая леди указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).

Кроме того, президент владеет патентами на полезные модели и изобретения, а также правами на торговые марки.

Доходы

За минувший год Зеленский получил более 4,3 млн гривен роялти от "Квартала 95", инвестиционную прибыль на 200 000 гривен, почти столько же процентов по вкладам, 336 000 гривен заработной платы, почти 14 млн гривен дохода от продажи дома и земельного участка. У Елены Зеленской также есть миллионные доходы.

Наличными президент хранит 100 000 гривен, 615 000 долларов и 7 000 евро. На банковских счетах у супругов еще несколько миллионов гривен, сотни тысяч евро и около 30 000 долларов.

При этом в декларации указано, что Зеленский взял в долг 1,77 млн фунтов стерлингов, что составляет около 2,5 млн долларов. Это деньги компании в Белизе, бенефициаром которой указана его жена.