В квартиру вдовы Вороненкова ворвалась группа неизвестных

Фото: Мария Максакова (из открытых источников)

Неизвестные вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение

В Киеве вчера, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав двери, проникли в квартиру на бульваре Т. Шевченко, где проживает вдова экс-депутата Госдумы Российской Федерации (РФ) Дениса Вороненкова Мария Максакова. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева на странице в Facebook.

Как сообщается, в это время в помещении находились сын Максаковой и няня.

"Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и потребовали освободить помещение", - говорится в сообщении.

Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управления полиции.

"В настоящее время по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство)", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера, 18 октября, в Шевченковском райсуде Киева начали зачитывать обвинительный акт в деле об убийстве Дениса Вороненкова.

Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в розыск подозреваемого в заказе убийства Вороненкова Владимира Тюрина. Он является бывшим мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой. По данным украинского следствия, Тюрин причастен к преступным кругам и спецслужб Российской Федерации.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 в центре Киева, его охранник успел открыть огонь по киллеру. Убийцей оказался украинец Павел Паршов, впоследствии он скончался в больнице.