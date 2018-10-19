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У квартиру вдови Вороненкова увірвалася група невідомих

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 09:49
Фото: Марія Максакова (із відкритих джерел)
Фото: Марія Максакова (із відкритих джерел)

Невідомі поводилися агресивно, змінили на дверях замки та вимагали звільнити приміщення

У Києві вчора, 18 жовтня, група невідомих чоловіків, зламавши двері, проникли у квартиру на бульварі Т. Шевченка, де проживає вдова екс-депутата Держдуми Російської Федерації (РФ) Дениса Вороненкова Марія Максакова. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Києва на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у цей час в приміщенні знаходилися син Максакової та няня.

"Невідомі, які поводилися агресивно, змінили на дверях замки та вимагали звільнити приміщення", - йдеться у повідомленні.

У квартиру вдови Вороненкова увірвалася група невідомих

Отримавши повідомлення про захоплення житла, правоохоронці виїхали на місце події. У подальшому дев’ятьох осіб, які брали участь у протиправних діях, доставили до Шевченківського управління поліції.

"На даний час за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 356 КК України (Самоправство)", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, у Шевченківському райсуді Києва почали зачитувати обвинувальний акт у справі про вбивство Дениса Вороненкова.

 раніше повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук підозрюваного в замовленні вбивства Вороненкова Володимира Тюріна. Він є колишнім чоловіком вдови Вороненкова Марії Максаковою. За даними українського слідства, Тюрін причетний до злочинних кіл і спецслужб Російської Федерації.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 в центрі Києва, його охоронець встиг відкрити вогонь по кілеру. Вбивцею виявився українець Павло Паршов, згодом він помер у лікарні. 

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