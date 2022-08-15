В квартирах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовить свитера и одеяла

"Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18", - сообщил Кличко.

По его словам, могут быть и перебои с электричеством, но городские власти постараются сделать так, чтобы этого не было.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Определенное время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему", - сказал Кличко.

По его словам, газ - это ответственность правительства. Кабмин заверил городские власти, что газ для населения будет и что он не подорожает.

"Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосних станциях. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на садики и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло", - добавил Кличко.