Квартира у спадок, але не оформлена: як уникнути проблем із законом і не втратити майно
Після отримання житла у спадок необхідно оформити його на себе, інакше це може створити серйозні проблеми - від неможливості продати житло до судових справ.
РБК-Україна розпитало юриста практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та партнери" Тетяну Тарнавську, що робити, аби не залишитися без нерухомості.
Якщо не оформити спадщину - ви не власник
Навіть якщо ви давно живете у спадковій квартирі, платите комуналку і зробили ремонт, юридично житло вам не належить. Без свідоцтва про спадщину і реєстрації права власності ви не зможете:
- продати або подарувати квартиру;
- залишити її у спадок іншим;
- законно захистити майно в разі спору.
"Фактичне користування нерухомістю не дає права власності", - наголошує юристка.
Які можуть бути наслідки:
- вас можуть визнати самозаймачем. Особливо, якщо з'являться інші претенденти;
- інші спадкоємці можуть оформити все на себе. А вас - виселити;
- проблеми з державою. Якщо квартира була службова чи комунальна, її можуть забрати.
Що робити, щоб не втратити житло:
- подайте заяву нотаріусу протягом 6 місяців після смерті родича. Інакше вважається, що ви відмовились від спадщини;
- пропустили строк? Ідіть до суду. Потрібно довести поважні причини (наприклад, не знали про смерть);
- зберіть усі документи. Техпаспорт, договір купівлі-продажу, витяги з реєстрів - усе знадобиться;
- зареєструйте право власності. Без цього ви не зможете розпоряджатися квартирою.
Якщо минуло багато років і спадщина не оформлена
Це часта ситуація, особливо у селах. Але шанс все виправити є:
- зверніться до юриста або нотаріуса;
- подайте до суду заяву про встановлення факту прийняття спадщини;
- зберіть докази проживання. Квитанції, договори, свідчення сусідів - усе, що підтверджує ваше фактичне володіння.
"Не затягуйте з оформленням. Документи на спадщину - це ваш захист у будь-якій юридичній ситуації", - додала Тернавська.
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