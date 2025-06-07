Квартира в наследство, но не оформлена: как избежать проблем с законом и не потерять имущество
После получения жилья по наследству необходимо оформить его на себя, иначе это может создать серьезные проблемы - от невозможности продать жилье до судебных дел.
РБК-Украина расспросило юриста практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Татьяну Тарнавскую, что делать, чтобы не остаться без недвижимости.
Если не оформить наследство - вы не собственник
Даже если вы давно живете в наследственной квартире, платите коммуналку и сделали ремонт, юридически жилье вам не принадлежит. Без свидетельства о наследстве и регистрации права собственности вы не сможете:
- продать или подарить квартиру;
- оставить ее по наследству другим;
- законно защитить имущество в случае спора.
"Фактическое пользование недвижимостью не дает права собственности", - отмечает юрист.
Какие могут быть последствия:
- вас могут признать самозаймодавцем. Особенно, если появятся другие претенденты;
- другие наследники могут оформить все на себя. А вас - выселить;
- проблемы с государством. Если квартира была служебная или коммунальная, ее могут забрать.
Что делать, чтобы не потерять жилье:
- подайте заявление нотариусу в течение 6 месяцев после смерти родственника. Иначе считается, что вы отказались от наследства;
- пропустили срок? Идите в суд. Нужно доказать уважительные причины (например, не знали о смерти);
- соберите все документы. Техпаспорт, договор купли-продажи, выписки из реестров - все понадобится;
- зарегистрируйте право собственности. Без этого вы не сможете распоряжаться квартирой.
Если прошло много лет и наследство не оформлено
Это частая ситуация, особенно в селах. Но шанс все исправить есть:
- обратитесь к юристу или нотариусу;
- подайте в суд заявление об установлении факта принятия наследства;
- соберите доказательства проживания. Квитанции, договоры, свидетельства соседей - все, что подтверждает ваше фактическое владение.
"Не затягивайте с оформлением. Документы на наследство - это ваша защита в любой юридической ситуации", - добавила Тернавская.
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