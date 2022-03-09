"Кузня на Рыбальском" передала 500 пулеметов ПКМ ВСУ

Завод "Кузня на Рыбальском" передает полтысячи пулеметов ПКМ ("Покемон"), которые изготавливались на экспорт для Вооруженных сил Украины. Это позволит оснастить шесть бригад украинской армии.

"Завод "Кузня на Рыбальском" передает нашим славным Вооруженным силам, в этом случае Сухопутным войскам пулеметное вооружение на шесть полноценных бригад. Сегодня треть из этого выходит для комплектации сухопутных сил", - сообщил Петр Порошенко.

По его словам, это будет не только для обороны Киева. Это пойдет и на части Вооруженных сил, и тероборону, если будет принято решение командующим Сухопутных сил.

"И для Чернигова, и для Харькова, и для Запорожья, и для обороны Николаева. Везде, где наши войска защищают Украину от агрессора. Мы сделаем все возможное, чтобы доукомплектовать все необходимые части. Мы работаем в очень эффективном сотрудничестве, и я хочу поблагодарить коллектив завода за то, что в эти времена они вывели людей и делают все, чтобы была проведена доукомплектация для повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины", - добавил Порошенко.