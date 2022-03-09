ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Кузня на Рибальському" передала 500 кулеметів ПКМ ЗСУ

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 15:05
"Кузня на Рибальському" передала 500 кулеметів ПКМ ЗСУ Фото: "Кузня на Рибальському" передала 500 кулеметів ПКМ ЗСУ (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Завод "Кузня на Рибальському" передає півтисячі кулеметів ПКМ ("Покемон"), які виготовлялись на експорт, для Збройних сил України. Це дозволить оснастити шість бригад української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Завод "Кузня на Рибальському" передає нашим славним Збройним силам, в цьому випадку Сухопутним військам кулеметне озброєння на шість повноцінних бригад. Сьогодні третина з цього виходить для комплектації Сухопутних сил", - повідомив Петро Порошенко.

За його словами, це буде не лише для оборони Києва. Це піде і на частини Збройних сил, і тероборону, якщо буде прийняте рішення командувачем Сухопутних сил.

"І для Чернігова, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для оборони Миколаєва. Скрізь, де наші війська боронять Україну від агресора. Ми зробимо все можливе, щоб доукомплектувати всі необхідні частини. Ми працюємо у дуже ефективній співпраці, і я хочу подякувати колективу заводу за те, що в ці часи вони вивели людей і роблять усе, щоб була проведена доукомплектація для підвищення бойових спроможностей Збройних сил України", - додає Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Кузня на Рыбацькому
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати