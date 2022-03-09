"Кузня на Рибальському" передала 500 кулеметів ПКМ ЗСУ

Завод "Кузня на Рибальському" передає півтисячі кулеметів ПКМ ("Покемон"), які виготовлялись на експорт, для Збройних сил України. Це дозволить оснастити шість бригад української армії.

"Завод "Кузня на Рибальському" передає нашим славним Збройним силам, в цьому випадку Сухопутним військам кулеметне озброєння на шість повноцінних бригад. Сьогодні третина з цього виходить для комплектації Сухопутних сил", - повідомив Петро Порошенко.

За його словами, це буде не лише для оборони Києва. Це піде і на частини Збройних сил, і тероборону, якщо буде прийняте рішення командувачем Сухопутних сил.

"І для Чернігова, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для оборони Миколаєва. Скрізь, де наші війська боронять Україну від агресора. Ми зробимо все можливе, щоб доукомплектувати всі необхідні частини. Ми працюємо у дуже ефективній співпраці, і я хочу подякувати колективу заводу за те, що в ці часи вони вивели людей і роблять усе, щоб була проведена доукомплектація для підвищення бойових спроможностей Збройних сил України", - додає Порошенко.