Кузьменко просят отпустить на поруки 55 человек

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко просят отпустить из-под стражи на поруки 55 человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Киевского апелляционного суда.

Сегодня суд рассматривает жалобу адвокатов Кузьменко на ее арест. Адвокаты настаивают, что в день убийства Шеремета подозреваемая находилась дома с ребенком. Однако прокуратура опровергает эти данные и заявляет об отсутствии алиби у подозреваемой.

Защита, в свою очередь, просит суд отпустить Кузьменко из-под стражи на поруки 55 человек, в частности, участников АТО, военных капелланов, бывших нардепов Оксаны Корчинской, Николая Величковича и экс-министра здравоохранения Олега Мусия.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Напомним, на прошлой неделе суд перенес рассмотрение жалобы защиты Кузьменко, после чего подозреваемая отказалась покидать помещение, а силовики пошли на штурм.

В последствии ее принудительно вернули в СИЗО, в результате стычек был пострадавший.