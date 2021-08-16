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Кузин назвал условия попадания региона в "желтую" зону карантина

Автор: Александр Белоус

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал условие введения в регионе повышенного уровня эпидопасности. Показатели должны быть повышенными на протяжении трех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление санврача в интервью "Укринформу".

"Только в том случае, когда мы будем видеть превышение в течение трех и более дней по одному региону, то область может инициировать через соответствующую комиссию ТЭБ и ЧС на локальном уровне да переход на следующий уровень эпидопасности", - сказал он.

По его словам, Минздрав работает с каждой областью отдельно и сейчас не видит таких лидеров, в отношении которых надо вводить даже желтый уровень эпидопасности.

"Даже показатели в Киеве, несмотря на то, что иногда растет госпитализация, еще не превышают предельные, и, соответственно, нет оснований говорить, что надо переходить на другой уровень", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября. В Украине действуют четыре зоны карантина ("красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая"). Сейчас все области в "зеленой" зоне, где действует масочный режим и социальная дистанция.

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