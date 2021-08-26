Импорт безакцизных растворителей нанес бюджету 700 млн грн ущерба, - "А-95"

Импорт октаноповышающих компонентов для кустарного производства бензина под видом безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности в июле 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 5,2 до 12,8 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что июльский показатель стал рекордным за всю историю наблюдения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае-2021 (11,5 тыс. тонн).

Лидером в рейтинге получателей по итогу отчетного месяца стала группа ”БРСМ-Нафта" - 2,2 тыс. тонн, которая осуществляет самостоятельное производство высокооктановых бензинов и альтернативного топлива на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и на нефтебазе в Переяславском (Киевская обл.).

На второй позиции произошла замена: ее заняло ООО "Терминал" (ОКПО 32547138), которое ввезло 1 тыс. тонн растворителей. Эта фирма прописана в Мироновке Киевской области, где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов.

Харьковская компания "Пром Хим", которая ранее удерживала второе место в рейтинге импортеров растворителей, в июле переместилась на третью строчку с объемом 900 тонн.

Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом в частности сеть Моtto.

По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil.

По данным "А-95", всего в январе-июле 2021 года в Украину было импортировано 74,6 тыс. тонн растворителей, что на 5% больше показателя января-июля прошлого года. Четвертая часть всех поставок (17,3 тыс. т) пришлась на "БРСМ", 13,6 тыс. тонн - на "Пром Хим".

По 3,5 и 3,3 тыс. тонн растворителей импортировали "Терминал" и ВТГ-Трейдинг". Отметим, последняя поставляет растворители для четырех мини-НПЗ из орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).

Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д.

Однако если перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.

По расчетам Консалтинговой группы "А-95", за семь месяцев 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 700 млн грн.