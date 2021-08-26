Импорт безакцизных растворителей нанес бюджету 700 млн грн ущерба, - "А-95"
Импорт октаноповышающих компонентов для кустарного производства бензина под видом безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности в июле 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 5,2 до 12,8 тыс. тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".
Отмечается, что июльский показатель стал рекордным за всю историю наблюдения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае-2021 (11,5 тыс. тонн).
Лидером в рейтинге получателей по итогу отчетного месяца стала группа ”БРСМ-Нафта" - 2,2 тыс. тонн, которая осуществляет самостоятельное производство высокооктановых бензинов и альтернативного топлива на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и на нефтебазе в Переяславском (Киевская обл.).
На второй позиции произошла замена: ее заняло ООО "Терминал" (ОКПО 32547138), которое ввезло 1 тыс. тонн растворителей. Эта фирма прописана в Мироновке Киевской области, где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов.
Харьковская компания "Пром Хим", которая ранее удерживала второе место в рейтинге импортеров растворителей, в июле переместилась на третью строчку с объемом 900 тонн.
Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом в частности сеть Моtto.
По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil.
По данным "А-95", всего в январе-июле 2021 года в Украину было импортировано 74,6 тыс. тонн растворителей, что на 5% больше показателя января-июля прошлого года. Четвертая часть всех поставок (17,3 тыс. т) пришлась на "БРСМ", 13,6 тыс. тонн - на "Пром Хим".
По 3,5 и 3,3 тыс. тонн растворителей импортировали "Терминал" и ВТГ-Трейдинг". Отметим, последняя поставляет растворители для четырех мини-НПЗ из орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).
Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д.
Однако если перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.
По расчетам Консалтинговой группы "А-95", за семь месяцев 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 700 млн грн.
Как сообщалось, недавно стало известно, что Минфин готовит ко внесению в парламент изменения в Налоговый кодекс с целью ликвидации данной схемы, основанной на безакцизных позициях.