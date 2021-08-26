Імпорт безакцизних розчинників завдав бюджету 700 млн грн збитку, - "А-95"
Імпорт октанопідвищуючих компонентів для кустарного виробництва бензину під виглядом безакцизних розчинників для лакофарбової промисловості в липні 2021 року виріс більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - з 5,2 до 12,8 тис. тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження консалтингової групи "А-95".
Відзначається, що липневий показник став рекордним за всю історію спостереження. Попередній рекорд був зафіксований в травні-2021 (11,5 тис. тонн).
Лідером в рейтингу одержувачів за підсумком звітного місяця стала група "БРСМ-Нафта" - 2,2 тис. тонн, яка здійснює самостійне виробництво високооктанових бензинів і альтернативного палива на міні-НПЗ в Гадячі (Полтавська обл.) І на нафтобазі в Переяславському (Київська обл.).
На другій позиції відбулася заміна: її зайняло ТОВ "Термінал" (ОКПО 32547138), яка ввезла 1 тис. тонн розчинників. Ця фірма прописана в Миронівці Київської області, де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів.
Харківська компанія "Пром Хім", яка раніше утримувала друге місце в рейтингу імпортерів розчинників, в липні перемістилася на третю сходинку з об'ємом 900 тонн.
Даний оператор є спецімпортером розчинників для компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані" - оператора найбільшого в країні міні-НПЗ в селищі Мерефа Харківської області, що постачає паливом зокрема мережу Моtto.
За даними учасників ринку, одержувачем продукції міні-НПЗ в Мерефі є також мережа Brent Oil.
За даними "А-95", всього в січні-липні 2021 року в Україну було імпортовано 74,6 тис. тонн розчинників, що на 5% більше показника січня-липня минулого року. Четверта частина всіх поставок (17,3 тис. тонн) припала на "БРСМ", 13,6 тис. тонн - на "Пром Хім".
По 3,5 і 3,3 тис. тонн розчинників імпортували "Термінал" і "ВТГ-Трейдинг". Відзначимо, остання поставляє розчинники для чотирьох міні-НПЗ з орбіти мережі SunOil (Решетилівка, Богодухів, Васищеве і Кременчук).
Розчинники (код УКТЗЕД 3814009090) є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів: МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту і т.д.
Однак якщо перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензинової" ставкою 213 евро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки до Податкового кодексу України.
За розрахунками Консалтингової групи "А-95", за сім місяців 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості досягли 700 млн грн.
Як повідомлялося, нещодавно стало відомо, що Мінфін готує до внесення в парламент зміни до Податкового кодексу з метою ліквідації даної схеми, заснованої на безакцизних позиціях.