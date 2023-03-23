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"Курував" псевдореферендум та Херсон. СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ

депутат Держдуми РФ Ігор Кастюкевич (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, який вважається "куратором" окупованої Херсонської області. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонської області до складу РФ. Фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції "Єдіная Росія" і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що у період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував "потрібні результати" псевдореферендуму.

"Саме за його вказівкою представники "виборчкомів" спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх "голосувати" на користь Кремля. Також російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської "гуманітарки" в регіоні", - додали в спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Як повідомлялося, раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

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