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Куртуа та три герої ЧС-2022 змагаються за приз найкращому воротарю ФІФА

Фото: Домінік Ліваковіч мчить до нагороди The Best FIFA Goalkeeper (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Частину списку номінантів на нагороду The Best найкращому голкіперу за підсумками року оприлюднила Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

За титул ведуть боротьбу мінімум 7 стражів воріт. Троє з них потрапили зі своїми збірними до четвірки найсильніших на ЧС-2022.

На приз претендують чемпіон світу Емільяно Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина), голкіпер збірної Марокко Яссін Буну ("Севілья"), бельгійський воротар Тібо Куртуа ("Реал"), бронзовий призер Мундіалю в Катарі Домінік Ліваковіч ("Динамо" Загреб, Хорватія), кіпер "Мілана" Майк Меньян (Франція) і німецький ветеран Мануель Нойєр ("Баварія"). При визначення переможця враховуватимуть рівень виступів зі старту сезону 2021/22 до фіналу Кубка світу.

Найкращий воротарем року ФІФА за підсумками 2021-го став Едуар Менді. Голкіпер збірної Сенегалу тоді неабияк допоміг лондонському "Челсі" тріумфувати в Лізі чемпіонів 2020/21. Церемонія нагородження The Best-2022 відбудеться 27 лютого.

Після фінального матчу ЧС-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, аргентинець Мартінес отримав "Золоту рукавичку" Мундіалю.

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

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ФІФАЧМ-2022