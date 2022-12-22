Куртуа та три герої ЧС-2022 змагаються за приз найкращому воротарю ФІФА

За титул ведуть боротьбу мінімум 7 стражів воріт. Троє з них потрапили зі своїми збірними до четвірки найсильніших на ЧС-2022.

На приз претендують чемпіон світу Емільяно Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина), голкіпер збірної Марокко Яссін Буну ("Севілья"), бельгійський воротар Тібо Куртуа ("Реал"), бронзовий призер Мундіалю в Катарі Домінік Ліваковіч ("Динамо" Загреб, Хорватія), кіпер "Мілана" Майк Меньян (Франція) і німецький ветеран Мануель Нойєр ("Баварія"). При визначення переможця враховуватимуть рівень виступів зі старту сезону 2021/22 до фіналу Кубка світу.

Найкращий воротарем року ФІФА за підсумками 2021-го став Едуар Менді. Голкіпер збірної Сенегалу тоді неабияк допоміг лондонському "Челсі" тріумфувати в Лізі чемпіонів 2020/21. Церемонія нагородження The Best-2022 відбудеться 27 лютого.

Після фінального матчу ЧС-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, аргентинець Мартінес отримав "Золоту рукавичку" Мундіалю.