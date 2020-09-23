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Курц заявил о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС

Автор: РБК-Украина

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Он также выступил против того, что европейские страны обязывают принимать беженцев.

Об этом сообщает France 24.

"Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают", - сказал Курц.

Канцлер подчеркнул, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны.

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"Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь", - заявил Курц.

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Новости Украины АвстрияСебастьян КурцМигранты