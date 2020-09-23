Курц заявил о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Он также выступил против того, что европейские страны обязывают принимать беженцев.
Об этом сообщает France 24.
"Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают", - сказал Курц.
Канцлер подчеркнул, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны.
"Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь", - заявил Курц.
Отметим, в среду Брюссель представит свое новое предложение по политике ЕС в области убежища.
Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон хочет, чтобы 27 стран-участниц разделили бремя обработки заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, которые прибывают в основном на южные берега ЕС - в Грецию, Италию и Испанию.
Напомним, миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. За три последующих года Австрия получила более 150 тысяч заявлений о предоставлении убежища - почти 2% от общей численности населения в 8,7 миллиона человек. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов.