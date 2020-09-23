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Курц заявив про провал політики розподілу мігрантів по країнах ЄС

Австрія, Середа 23 вересня 2020 06:56
Курц заявив про провал політики розподілу мігрантів по країнах ЄС
Фото: Себастьян Курц (flickr com mfarussia)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про провал програми розподілу мігрантів в Євросоюзі. Він також виступив проти того, що європейські країни зобов'язують приймати біженців.

Про це повідомляє France 24.

"Ми з'ясували, що розподіл мігрантів в Європі не вдалося, і багато держав його відкидають", - сказав Курц.

Канцлер підкреслив, що європейські країни не потрібно зобов'язувати приймати мігрантів. Йдеться про спроби ввести обов'язкові квоти на кількість прохачів притулку для кожної європейської країни.

"Той шлях, яким необхідно піти, це покращений захист зовнішніх кордонів (ЄС), спільна боротьба з контрабандистами. Туди необхідно направити допомогу", - заявив Курц.

Відзначимо, в середу Брюссель представить нову пропозицію з політики ЄС в області притулку.

Комісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон хоче, щоб 27 країн-учасниць розділили тягар обробки заяв про надання притулку від мігрантів, які прибувають в основному на південні береги ЄС - в Грецію, Італію та Іспанію.

Нагадаємо, міграційна криза в Європі вибухнула в 2015 році. За три наступні роки Австрія отримала понад 150 тисяч заяв про надання притулку - майже 2% від загальної чисельності населення в 8,7 мільйона осіб. Деякі країни виступили за заборону потоку біженців і проти квот на число мігрантів.

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