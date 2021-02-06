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Курц просит не увязывать "Северный поток-2" с реакцией на дело Навального

Автор: Юлия Струк

Австрия призывает не увязывать строительство газопровода "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального. Канцлер Себастьян Курц приветствовал поддержку газопровода правительством ФРГ.

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Об этом он рассказал в интервью германскому изданию Welt am Sonntag.

По мнению Курца, сооружение трубопровода - это европейский проект, который отвечает интересам Европы.

"Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток - 2"... Я не считаю, что реакцию на действия против оппозиционера Навального нужно увязывать со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто думает, что новый трубопровод отвечает интересам только России, ошибается", - сказал канцлер.

По его словам, от реализации проекта выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны. Канцлер предупредил, что Евросоюзу следует проявлять осторожность и не идти против строительства газопровода.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение по поводу российского газопровода. Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Как писало РБК-Украина, правительство ФРГ рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

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Новости Украины НавальныйСеверный поток-2Себастьян Курц