Курт Волкер: Трамп особисто керує зовнішньою політикою, війна в Україні – серед пріоритетів

Про нинішній стан переговорів щодо завершення війни, особливості роботи спецпредставників США та подальші кроки команди Трампа щодо тиску на Росію - в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер.

Головне:

Як слід сприймати зміну риторики Трампа щодо Росії?

Яке місце займає завершення війни серед зовнішньополітичних пріоритетів Трампа?

Чи можуть США вийти з переговорного процесу?

Хоча команда президента США Дональда Трампа намагається якнайшвидше завершити російсько-українську війну, до миру ще далеко. Зокрема, через позицію Путіна, який не хоче припинення конфлікту. Ознак того, що це починають розуміти у Вашингтоні, все більше.

Принаймні, про це свідчить зміна риторики Трампа та деяких членів його команди. Однак, поки що рано судити суттєві зміни у політиці США в контексті посилення тиску на Росію, сказав РБК-Україна американський дипломат, Курт Волкер, який в минулому працював аналітиком в ЦРУ, а також у Державному департаменті і місії США в НАТО.

Але головне - Курт Волкер був і представником президента США щодо України під час першого терміну Трампа. Саме крізь призму цього досвіду він розповів про виклики, які постають перед нинішнім спецпредставником США щодо України Кітом Келлогом.

– Нещодавно Джей Ді Венс заявив, що Путін вимагає забагато за столом переговорів. Сам Трамп також явно змінив свою риторику. Про що це може свідчити, і чи може це сигналізувати про зміну стратегії США щодо Росії?

– Я б не надавав занадто великого значення чиїйсь заяві. Я думаю, що підхід США за Трампа завжди полягав у тому, щоб обидві сторони погодилися на припинення війни. Спостерігається прогрес у тому, що США та Україна спільно закликають до 30-денного припинення вогню, спільно закликають до повного та постійного припинення вогню, і це свідчить про те, що Путін не бажає цього робити. І тому вони зараз відображають це розчарування.

Але нам доведеться подивитися, чим це обернеться. Чи призведе це до нових вторинних санкцій проти Росії? Чи призведе це до продовження військових постачань США Україні, і за яких обставин? Багато чого ще належить вирішити. І я не виключаю, що в майбутньому виникнуть певні розчарування щодо України.

Ми бачили, як це відбувалося останні два-три місяці. Цього не можна виключати. Але позитивно, що вони визнають, що перешкодою на шляху до миру тут насправді є Путін.

– Виходячи з вашого досвіду роботи спеціальним представником з питань України та Росії, які ключові характеристики підходу Кіта Келлога до такої роботи? І з якими викликами він може зіткнутися?

– Я думаю, що перший великий виклик, з яким він стикається, полягає в тому, щоб у вас був окремий спеціальний представник для роботи з Росією, яким є Стів Віткофф. І щоб у нас була одна політика, один скоординований набір ідей щодо того, як ми з цим впораємося. Це складно, якщо цим займаються дві людини.

По-друге, ви повинні, якщо ви американський дипломат, який займається цим, розуміти Путіна. Хто він? Що він насправді робить? Ви не слухаєте, що він говорить. Ви спостерігаєте, що він робить, і ви інтерпретуєте, чому він говорить те, що говорить. А реальність така, що Путін хоче ліквідувати Україну як країну. Він хоче захопити всю територію, нав'язати свій власний уряд, залишити її повністю демілітаризованою та без будь-якої підтримки Заходу.

І навіть якщо він може говорити щось інше, саме це він робить. Нам потрібно це знати. А це означає, що ми повинні бути готові запобігти цьому різними засобами. Нарощування військового потенціалу України. Інвестування в економіку України. Допомога Україні в економічному відродженні. Прискорення інтеграції України в західні інституції. І так далі, і так далі. Тут багато роботи, щоб зробити це бачення Путіна неможливим для реалізації.

– Наразі, яке місце серед пріоритетів зовнішньої політики Трампа займає припинення російсько-української війни?

– Щодо міжнародних пріоритетів для Дональда Трампа, то це тарифи, південний кордон, війна на Близькому Сході, і війна Росії проти України. Я думаю, що це чотири головні питання, на які вони звертають увагу. І президент Трамп, очевидно, займається цим особисто. Зовсім інакше, ніж коли я був спеціальним представником. Він той, хто зараз "керує поїздом".

– Чи вважаєте ви, що США можуть насправді відмовитися від переговорів, як заявляли Трамп та члени його команди?

– Так, це можливо. Зрозуміло, що Путін не серйозно ставиться до припинення вогню. Все більше і більше безглуздих зустрічей нікого не приваблюють. Тож, так, я можу уявити, як Рубіо, Віткофф та Келлог просто скажуть: "Гаразд, ми більше не проводитимемо таких зустрічей, поки Росія не буде готова до фактичного припинення вогню".