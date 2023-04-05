В Курську пролунав вибух: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав неподалік від проспекту Дериглазова.

Нагадаємо, що 29 березня за 22 кілометри від Сімферополя чули звук схожий на вибух.

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