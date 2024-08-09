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Курський прорив: в РФ вже не заперечують, що бої дійшли до Суджі

Фото: Росія визнала, що бої у Курській області дійшли до міста Суджа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вже не заперечує, що бої у Курській області дійшли до міста Суджа. Там знаходиться станція, через яку йде транзит російського газу через Україну в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У російському відомстві стверджують, що нібито угрупування "Північ" та резерви стримувати спроби прориву вглиб території Курської області. При цьому Міноборони РФ вперше визнало, що бої йдуть у районі міста Суджа.

"Здійснювалося вогневе ураження живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі", - йдеться у заяві.

Крім того, Росія стверджує, що нібито атакувала авіацією та ракетними системи резерви у Сумській області.

Російське Міноборони також нафантазувало втрати українських сил, не вказавши свої власні. Так, у Москві запевняють, що нібито від початку боїв у Курській області знищили 102 одиниці бронетехніки та майже 950 військових.

 

 

Що відбувається у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про нібито прорив кордону у Курській області. Спочатку російська влада стверджувала, що спробу прориву відбито, втім, пізніше визнала, що бої тривають.

У Курській області вже четверту добу тривають бойові дії. Головним осередком боїв залишається місто Суджа, де знаходиться газовимірювальна станція для транзиту газу в Європу. Ще одна важлива точка - селище Коренево, яке є районним центром.

Російські ЗМІ вказують, що зона боїв вже розтяглася на 800 квадратних кілометрів, а українські сили нібито зайшли на 30 кілометрів вглиб Курської області.

Українське командування досі не коментує ситуацію у Курській області. Детальніше про Курський прорив та що це дати Україні - у нашому матеріалі.

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