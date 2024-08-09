Курський прорив: в РФ вже не заперечують, що бої дійшли до Суджі

У російському відомстві стверджують, що нібито угрупування "Північ" та резерви стримувати спроби прориву вглиб території Курської області. При цьому Міноборони РФ вперше визнало, що бої йдуть у районі міста Суджа.

"Здійснювалося вогневе ураження живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі", - йдеться у заяві.

Крім того, Росія стверджує, що нібито атакувала авіацією та ракетними системи резерви у Сумській області.

Російське Міноборони також нафантазувало втрати українських сил, не вказавши свої власні. Так, у Москві запевняють, що нібито від початку боїв у Курській області знищили 102 одиниці бронетехніки та майже 950 військових.