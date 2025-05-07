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У Курській області українські дрони уразили рідкісну РЛС "Заслон" (відео)

Курська область, Росія, Середа 07 травня 2025 18:48
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У Курській області українські дрони уразили рідкісну РЛС "Заслон" (відео) Фото: у Курській області українські дрони уразили рідкісну РЛС "Заслон" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Курській області оператори Сил безпілотних систем на значній відстані від державного кордону уразили рідкісну російську РЛС "Заслон" на колісній базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.

"У Курській області на значній відстані від державного кордону оператори 413-го батальйону "Рейд" у складі зведеного загону БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети. Він здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії.

Вартість одного корабельного "Заслону", яку озвучували російські ЗМІ, у 2019 році становила близько 46 млн доларів.

Окрім того, у Донецькій області оператори "Рейду" вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка", які є глибокою модернізацією ТОС-1А "Сонцепьок". ТОС-2 прийнята на озброєння Збройних сил РФ у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 960 тисяч військових.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 14 танків, 3 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 дрони та іншу техніку ворога.

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Війна в Україні ВСУ Курська область Сили безпілотних систем
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