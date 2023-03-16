У Курській області розшукують пікап на українських номерах з озброєними людьми, - росЗМІ

У Курській області поліція нібито оголосила в розшук пікап на українських номерах. У ньому "можуть перебувати озброєні люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram .

За інформацією видання, російські поліцейські вже розпочали план "перехоплення". Згідно з орієнтуванням, яке отримали правоохоронці, в машині нібито можуть перебувати п'ятеро людей зі зброєю.

Фото: автомобіль, що розшукується (t.me/bazabazon)

"За попередніми даними, машина їхала з боку Брянської області і востаннє її бачили в Орлівській області в районі селища Домаха", - додають журналісти.

У виданні уточнюють, що у розшук оголосили Volkswagen Amarok. В авто нібито як мінімум два чоловіки та одна жінка - 21-річний Коркішко Володимир, 34-річна Ганна Бондаренко та 42-річний Сергій Мороз.

"У поліцейських є інформація, що диверсанти можуть планувати тяжкі злочини на території Бєлгородської області", - пишуть журналісти.