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У Курській області розшукують пікап на українських номерах з озброєними людьми, - росЗМІ

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Четвер 16 березня 2023 19:55
У Курській області розшукують пікап на українських номерах з озброєними людьми, - росЗМІ Ілюстративне фото: у Курській області розшукують пікап на українських номерах з озброєними людьми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Курській області поліція нібито оголосила в розшук пікап на українських номерах. У ньому "можуть перебувати озброєні люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

За інформацією видання, російські поліцейські вже розпочали план "перехоплення". Згідно з орієнтуванням, яке отримали правоохоронці, в машині нібито можуть перебувати п'ятеро людей зі зброєю.

Фото: автомобіль, що розшукується (t.me/bazabazon)

"За попередніми даними, машина їхала з боку Брянської області і востаннє її бачили в Орлівській області в районі селища Домаха", - додають журналісти.

У виданні уточнюють, що у розшук оголосили Volkswagen Amarok. В авто нібито як мінімум два чоловіки та одна жінка - 21-річний Коркішко Володимир, 34-річна Ганна Бондаренко та 42-річний Сергій Мороз.

"У поліцейських є інформація, що диверсанти можуть планувати тяжкі злочини на території Бєлгородської області", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії вбили солдата, який втік зі зброєю з фронту. Він брав участь у війні проти України.

Також ми писали, що група окупантів із кулеметами втекли зі Сватівського напрямку (Луганська область) до Росії.

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