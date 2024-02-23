UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курській області РФ "знищили" два безпілотники

Фото: атака безпілотників на Курську область 23 лютого (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Вранці 23 лютого Курську область атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Теlegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.

Як повідомив російський чиновник, протиповітряна оборона РФ, нібито, збила "два українських безпілотних літальних апарати літакового типу". 

Водночас ніяких подробиць щодо збиття та роботи спецслужб з ліквідації наслідків у повідомленні не зазначається. 

 

 

 

Атака на Курську область 15 лютого

У ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу в районі нафтобази під Курськом.

Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа в Курській області - це операція ГУР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курская область