Курсы валют в Украине будут рассчитываться по-новому

Национальный банк изменил подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно. Также отменен перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно решению, в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

НБУ установил, что с 31 марта 2025 года:

периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, така и тунисский динар;

не будет рассчитываться официальный курс гривны к следующим валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.

Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования).

Курс доллара

Принятые НБУ изменения не касаются официального курса гривны к доллару США. Он, как и раньше, будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15:30 на следующий день.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке.

Ранее НБУ заявил, что валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.